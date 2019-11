Düsseldorf : Zufriedene Händler beim letzten Fischmarkt des Jahres

Auch „Lachskönig“ Ludwig Traber zog eine positive Bilanz des Markttages. Er freute sich vor allem über die vielen ausländischen Gäste. RP-Foto: Bauer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Ein letztes Mal in diesem Jahr zog es am Sonntag zahlreiche Menschen zum traditionellen Fischmarkt ans Rheinufer in Düsseldorf. Die Händler zeigten sich zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Internationale Spezialitäten zum Mitnehmen und Verzehr vor Ort wurden angeboten, außerdem gab es Kunst- und Lederhandwerk sowie ersten Weihnachtsschmuck. Bei verhältnismäßig gutem Wetter tranken einige Besucher des Fischmarkes sommerlichen Aperol, während am selben Tisch bereits Glühwein ausgeschenkt wurde.

„Uns gefällt der Fischmarkt wunderbar“, sagt Iris Köppel vom Karnevalsverein IG Rechtsrheinischer Frohsinn aus Köln. Die Damen der Gesellschaft waren auf einem Wochenendausflug nach Düsseldorf und schlossen die Städtereise mit einem Besuch auf dem Fischmarkt ab. Ihre fröhliche Unterhaltung mussten sie allerdings ziemlich laut führen, da gegenüber ein Wildhändler lautstark seine Waren anpries. „Wir haben gut zu tun heute, kaum Zeit für ein Gespräch nebenher“, sagt ein Verkäufer.

Auch die anderen Händler zeigten sich zufrieden mit dem letzten Fischmarkt 2019. „Es ist ein guter Tag“, sagt Ursula Dübel, Inhaberin des Standes Victor Estrela, der portugiesische Spezialitäten anbietet. „Heute kommen viele Stammkunden, um sich von uns zu verabschieden“, so Dübel. Mehr Umsatz mache sie zwar in den warmen Monaten, ist mit dem Abschluss aber dennoch zufrieden. „Am Ende muss das Ergebnis stimmen“, so die Marktfrau.