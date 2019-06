Nordsee in Vynen : Fischmarkt mit mehr Händlern als in Vorjahren

Vynen Bei der 13. Auflage der beliebten Veranstaltung wollen die Organisatoren vom Freizeitzentrum den Besuchern im Hafen Vynen an der Xantener Nordsee noch mehr bieten.

Am Ufer der Xantener Nordsee wird am Pfingstwochenende eine 500 Meter lange Genussmeile aufgebaut: Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) veranstaltet am Sonntag und Montag den beliebten Fischmarkt im Hafen Vynen. Mehr Händler als in den Vorjahren bieten ihre Waren an – zum Verzehr direkt am Stand, aber auch zum Mitnehmen. Dazu gehören Köstlichkeiten wie Flammlachs oder auch Backfisch, holländischer Kibbeling, Räucherfisch und Forelle. Der Fischmarkt ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.