Prozess startet heute : Einbrecher-Trio reist immer wieder nach Düsseldorf

Foto: dpa/Martin Gerten Der Prozess soll erst kurz vor Weihnachten zu Ende gehen.

Düsseldorf Aus Essen sollen drei Männer immer wieder zum Stehlen in die Landeshauptstadt gekommen sein. In verschiedenen Firmen plünderten sie die Büros. Jetzt haben sie bis Weihnachten regelmäßige Termine im Justizzentrum in Oberbilk.

(wuk) Düsseldorf ist immer eine Reise wert – und wo man schöne Erfolge feiern kann, dorthin kehrt man gerne nochmal zurück. Was wie ein Slogan aus der Fremdenverkehrsbranche klingt, haben drei Männer aus Essen angeblich sehr wörtlich genommen. In zwölf Fällen soll das Trio (35 bis 37 Jahre alt) ab Oktober 2015 eigens in die Landeshauptstadt gereist sein, um in Firmen und Anwaltsbüros einzubrechen – und dort alle Wertsachen mitzunehmen, die herumlagen. Laut Anklage, über die das Landgericht Düsseldorf ab Montag verhandelt, konnten die drei Besucher aus Essen eine Gesamtbeute von mehr als 100.000 Euro erzielen.

Hunderte von Handys fielen den Tätern zum Beispiel beim Einbruch in die Vertretung einer Mobiltelefonfirma in die Hände. Kartonweise müssen sie damals die Beute weggeschafft haben. Allein bei dieser Tat belief sich der Wert des Diebesgutes auf 60.000 Euro. Vier Wochen später kehrte das Trio laut Anklage zurück, knackte in einer Nacht zunächst eine Firmenzentrale, dann ein Anwaltsbüro - und kehrte nochmal in die bereits ausgeplünderte Handy-Firma zurück. Dort mussten sich die Täter diesmal allerdings mit Beute für knapp 10.000 Euro begnügen. Also dauerte es laut Anklage dann nur zwei Wochen, bevor das Essener Trio Ende 2015 wieder angereist war, wieder ein Anwaltsbüro aufbrach und ausplünderte sowie die Büros einer Beleuchtungsfirma. Mit einer dort erbeuteten EC-Karte konnten sich die Täter in einem Outlet-Center in Roermond dann problemlos für fast 4500 Euro komplett neu einkleiden – und an Bankautomaten weitere 600 Euro abheben.

Da blieben die Täter natürlich auch weiterhin ihren Abstechern nach Düsseldorf treu, kehrten Ende 2015 noch zwei Mal hierher zurück, um Einbrüche zu verüben.