Tischtennis : Borussia feiert siebten Sieg in Folge

Durch den 3:0-Erfolg gegen Bergneustadt bleibt der Rekordmeister Spitzenreiter Saarbrücken auf den Fersen

Die Hatz ist vorbei. Die Borussia hatte in den letzten 18 Tagen sieben Pflichttermine in Tischtennis-Bundesliga (TTBL), dem nationalen Pokal und in der Champions League zu absolvieren. Das führte sie nach Zagreb (Kroatien), ins bretonische Hennebont (Frankreich) und nach Bad Königshofen. Trotz Reisestrapazen und Terminstress bewältigte die Borussia den Saisonzwischenspurt souverän. Sieben Siege verbuchten die Düsseldorfer, zementierten dadurch die Tabellenführung in der Champions League-Gruppe D, zogen ins Final Four des Pokalwettbewerbs ein und bleiben dem TTB-Spitzenreiter Saarbrücken auf den Fersen. Letzteres durch ein 3:0 über den TTC Schwalbe Bergneustadt. „Was wir als Mannschaft zuletzt geleistet haben, ist einfach nur top. Die Mannschaft hat sich ein großes Lob verdient“, sagte Borussia-Cheftrainer Danny Heister. „Dass wir im letzten Spiel der Terminhatz unsere beste Leistung gezeigt haben, macht mich stolz.“