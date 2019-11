Verkehr in Düsseldorf : Kinderhospiz will Parkplätze behalten

Norbert Hüsson, Meike Kemnitz und Christian Wiesner (v.l.) können auf die ohnehin wenigen Parkplätze vor dem Kinderhospiz nicht verzichten. Foto: Marc Ingel

Gerresheim Die Stadt will auf der Torfbruchstraße einen Radweg bauen, dafür sollen Parkplätze ausgerechnet vor dem Regenbogenland wegfallen. Der Förderverein der Einrichtung ist irritiert.

Auf der Torfbruchstraße will die Stadt zwischen Sulzbach- und Dreher Straße einen Radweg bauen. Und wie das meistens in solchen Fällen ist, müssen dafür Parkplätze geopfert werden, weil der Straßenraum sonst nicht ausreicht. 25 sind es, um genau zu sein, die künftig wegfallen sollen. Aus Schräg- werden Längsparkplätze, statt 40 wird es dann nur noch 19 Stellflächen geben. Das Problem ist nur, dass diese Parkplätze ausgerechnet vor dem Kinderhospiz Regenbogenland liegen, zudem wäre auch ein Kleingartenverein betroffen. So ganz war das den Verantwortlichen der Stadt wohl nicht klar, das wurde zuletzt in der Sitzung der Bezirksvertretung 7 deutlich, als die Verwaltung dort die Planung vorstellte – und anschließend erklärte, noch einmal über die Vorgehensweise nachdenken zu wollen.

Im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland sorgte die Nachricht für Erstaunen, „denn mit uns hat keiner von der Stadt im Vorfeld geredet“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Norbert Hüsson. Zwar gebe es in der Einrichtung nur zehn Betten, „aber wir haben 80 Mitarbeiter im Schichtbetrieb, die zum Teil von weit her zu uns kommen – Aushilfskräfte, Logo-, Ergo- und Musiktherapeuten nicht mitgerechnet“, sagt Christian Wiesner, Pflegedienstleiter im Regenbogenland. „Wer morgens um sechs von einer harten Schicht kommt, will nicht noch eine Weltreise bis zum Parkplatz machen müssen“, sagt er. Und auch die Eltern würden in der Regel während der Zeit, in der ihre Kinder im Hospiz untergebracht sind, dort wohnen, unterstreicht Geschäftsführerin Meike Kemnitz.

Info Stromtankstelle vor der Tür Neubau Seit zwei Jahren hat das Regenbogenland einen Neubau, jetzt können Kinder und Jugendliche in getrennten Häusern untergebracht werden.



Tankstelle Neuerdings hat das Regenbogenland vor der Tür auch eine Stromtankstelle, die dem gesamten Stadtteil zur Verfügung steht.

Die Parksituation sei schon jetzt angespannt auf der Torfbruchstraße. Dass in der Bezirksvertretung zudem die Bemerkung fiel, die Eltern seien doch gesund, die könnten doch ruhig auch eine paar Schritte laufen, verärgert Kemnitz: „Die Kinder sitzen oft im Rollstuhl, die Fahrzeuge sind dementsprechend nicht gerade klein, benötigen auch Rangierfläche. Außerdem falle meistens Equipment an, vom Atem- bis zum Absauggerät, das man nicht mal so eben mehrere hundert Meter weit schleppen möchte.“ Zudem herrsche bei kontinuierlicher Auslastung ein stetiger Wechsel bei der Belegung im Regenbogenland, betont Wiesner, „es gibt zum Beispiel auch so etwas wie Entlastungsaufenthalte in Krisenzeiten“. Bei Veranstaltungen im Haus würde sich die Parksituation weiter verschärfen.

Mit dem Ist-Zustand könne man halbwegs leben, mit dem Wegfall von 25 Parkplätzen sicher nicht, sagt Hüsson, „das wäre auch für die Anwohner eine zusätzliche Belastung“. Was er nicht versteht: „Bisher hatten wir einen außerordentlich guten Draht zur Stadt, jetzt hat uns keiner informiert.“ Er baut darauf, dass bislang nichts in Stein gemeißelt ist und die Planung noch revidiert werden kann. Zumal der Radweg nicht wirklich einen Sinn ergebe, ergänzt Kemnitz. „Die Torfbruchstraße ist so stark frequentiert, da macht es keinen Spaß, Rad zu fahren, auch nicht auf einem separaten Radweg.“ Wer vom Staufenplatz zur Sulzbachstraße kommen möchte, würde daher den Weg am Ostpark vorbei wählen. Und auch in der Folge gebe es die Möglichkeit, mit dem Rad entlang der Nördlichen Düssel bis zur Dreherstraße zu kommen. „Ein Radweg macht auf vielen Straßen in Düsseldorf Sinn, hier eher nicht“, konstatiert Hüsson.