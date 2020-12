Polizeieinsatz in Düsseldorf : Verfolgungsjagd mit Tempo 160 auf dem Kennedydamm

Düsseldorf Die Polizei hat am Mittwoch einen 27-Jährigen in seinem Auto durch Düsseldorf verfolgt. Der Mann floh von Lohausen nach Pempelfort – und war teilweise mit Tempo 160 unterwegs.

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen 27-Jährigen in einem Mercedes durch Düsseldorf verfolgt. Die Beamten wollten den Mann gegen 15 Uhr an der Straße „Im Grund“ in Lohausen kontrollieren, heißt es von der Düsseldorfer Polizei. Er sei in einem verdächtigen Mercedes mit unterschlagenem Borkener Kennzeichen unterwegs gewesen.