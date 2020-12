Corona-Bekämpfung : Soldaten helfen bei Kontaktnachverfolgung in Düsseldorf

Soldaten helfen bei Kontaktnachverfolgung in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Bundeswehr-Bataillon aus Lüneburg hilft im Gesundheitsamt. Oberbürgermeister Keller dankte den Soldaten für die Unterstützung der hoch belasteten Stadtmitarbeiter. Der letzte Katastropheneinsatz der Armee in Düsseldorf liegt noch nicht lange zurück.

Die Soldaten leisten in einem rollierendem System dem Gesundheitsamt Amtshilfe bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Sie werden nach ersten Planungen werktags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und den Feiertagen eingesetzt. Der Einsatz ist zunächst bis zum 8. Januar geplant. Die Suche nach Kontaktpersonen eines mit dem Coronavirus infizierten Patienten gilt als wichtiger Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, da dadurch Infektionsketten unterbrochen werden können.