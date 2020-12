Schutzmaßnahme wegen Corona : Awista leert Container schon ab 5.30 Uhr – Bürgerin beschwert sich

Düsseldorf Die Awista leert Papier- und Glascontainer neuerdings schon seit 5.30 Uhr. Das ist Teil eines Corona-Schutzkonzepts. Eine Bürgerin hat sich an die Politik gewendet, weil sie sich belästigt fühlt. Das Unternehmen kommt ihr offenbar schon entgegen.

Die Papier- und Glascontainer in Düsseldorf werden seit dem Frühjahr bereits ab 5.30 Uhr am Morgen geleert. Das ist eine halbe Stunde früher als normalerweise erlaubt. Damit nutzt das Reinigungsunternehmen Awista eine Sonderregelung wegen der Corona-Pandemie. Indem die Fahrten morgens über einen längeren Zeitraum gestreckt werden, soll die Gefahr einer Ansteckung unter Mitarbeitern gesenkt werden.

Die Regelung wird jetzt zum Thema, weil sich eine Bürgerin aus Mörsenbroich an den Anregungs- und Beschwerdeausschuss des Stadtrats gewendet hat. Immer wieder führen die lautstarken Leerungen – die eigentlich zwischen 6 und 22 Uhr zulässig sind – zu Beschwerden. Die Politik berät am Mittwoch, 9. Dezember, über den konkreten Fall. Wie üblich, sind bereits zuvor mit den Sitzungsunterlagen die Eingabe der Bürgerin und eine Stellungnahme der Awista als Adressat der Beschwerde veröffentlicht worden.

Die Bürgerin führt an, dass sie bereits seit Jahren unter dem Lärm der Leerungen leide. An der Marie-Juchacz-Straße in Mörsenbroich stünden die Papier- und Altglascontainer in unmittelbarer Nähe zu den Häusern. Seit zwei Jahren würden die Papiercontainer drei Mal die Woche um Punkt 6 Uhr mit großen Lärm geleert, dazu kämen die Leerung der Altglascontainer und die Fahrzeuge für den Hausmüll, die ebenfalls frühmorgens unterwegs seien.