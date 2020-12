Für den Infektionsschutz : Düsseldorfer Bühnen bleiben bis 8. Januar geschlossen

Theatervorstellungen wird es auch mit Abstand, wie hier an der Luegallee, in Düsseldorf 2020 nicht mehr geben. Foto: Anne Orthen (orth)

Nach der Landesverordnung zum Corona-Schutz ist der Spielbetrieb nur bis zum 20. Dezember untersagt. Aber die Theatermacher wollen Planungssicherheit für sich und ihre Gäste.

Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorfer Schauspielhaus, Tonhalle, Tanzhaus NRW sowie die Privattheater Theater an der Kö, Komödie, Kommödchen, Forum Freies Theater, zakk, Theater Flin, Savoy Theater, TheaterLabor TraumGesicht, Theaterkantine und Takelgarn Theater werden frühestens ab dem 8. Januar 2021 wieder vor im Haus anwesendem Publikum spielen. Das haben sie in einer gemeinsamen Videokonferenz entschieden. Auch Überlegungen für Silvestervorstellungen sind damit vom Tisch..