Hohe Auszeichnung für Düsseldorferin : Uni-Rektorin zur Hochschulmanagerin des Jahres gewählt

Düsseldorf Für die Düsseldorferin war es bereits die zweite Nominierung für den Preis, der vom Centrum für Hochschulentwicklung und der Wochenzeitung „Die Zeit“ verliehen wird.

Hohe Auszeichnung für die Rektorin der Heinrich-Heine-Universität, Anja Steinbeck: Sie ist am Mittwoch vom Centrum für Hochschulentwicklung und der Wochenzeitung „Die Zeit“ zur Hochschulmanagerin des Jahres 2020 gekürt worden. Steinbeck führe ihre Universität in herausragender Weise und beweise auch in der Corona-Pandemie besondere Krisen- und Leitungskompetenz. Nach Ansicht der Jury, der unter anderen Ex-Bundesbildungsministerin Professorin Johanna Wanka angehörte, zeigt sich bei ihr „ein sehr rundes Bild in allen betrachteten Aspekten der diesjährigen Auszeichnung – guter Rückhalt im Team, gute Selbsteinschätzung und innovative Ansätze zur Krisenbewältigung“.

Die Bekanntgabe fand während einer digitalen Bildungskonferenz in Berlin vor rund 2000 Teilnehmern statt: Während des Live-Video-Streams auf dem Campus der Uni Düsseldorf übergab Jurymitglied Marion Schmidt den Preis dann an Steinbeck. „Bei aller Freude, Hochschulmanagerin des Jahres zu werden, möchte ich ausdrücklich auf die Personen hinweisen, die gemeinsam mit mir im Team die Entwicklung der HHU seit Jahren vorantreiben“, so Steinbeck. Das seien in erster Linie Kanzler Martin Goch und die weiteren Rektoratsmitglieder. Die Corona-Krise habe zudem „besonders deutlich vor Augen geführt, wie wichtig das Engagement der vielen Mitarbeitenden in Lehre, Forschung, Verwaltung und IT ist. Sie alle haben diesen Preis, meinen persönlichen Dank und eine Feier verdient“, die im Sommer nachgeholt werden soll.