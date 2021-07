Gastronomie in Düsseldorf : OSD schließt Gastro-Terrassen – Wirtin sauer

Düsseldorf Mehrere Terrassen schloss das Ordnungsamt an der Schwerinstraße gegen 23 Uhr. Vor dem Café à Gogo sollen zudem Zeltpavillons entfernt werden. Die Stadt erklärt ihr Vorgehen.

Als „frustriert und fassungslos“ beschreibt Bea Kallen am Sonntag ihre Gefühlslage, nachdem am Vorabend ihre Terrasse gegen 23 Uhr vom Ordnungsamt dicht gemacht worden war. Ihrem Ärger hatte die Wirtin des Café à Gogo auch in einem Facebook-Post Luft gemacht. 70 Kommentare finden sich darunter, in denen Kallen viel Solidarität erfährt. Aber auch Wut gegenüber der Stadt und sich beschwerenden Anwohnern entlädt sich dort.