Erinnerungsort in Düsseldorf : LSBT-Denkmal soll vor das Apollo

Düsseldorf Der Erinnerungsort für in Düsseldorf verfolgte Lesben und Schwule ist der Stadt 200.000 Euro wert. Im vergangenen Jahr gab es noch Diskussionen um das Denkmal.

Das „Ein seltsam klassisches Denkmal“ des Kölner Künstlers Claus Richter, das Lesben, Schwulen und Transgendern gewidmet ist, die Opfer von Gewalt und Diskriminierung in Düsseldorf wurden, soll am Rheinufer auf der Wiese zwischen Apollo und KIT entstehen. Am Montag berät der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen über den „Erinnerungsort für die LSBT*“, eine Entscheidung trifft der Stadtrat bei seiner Sitzung am 18. März.