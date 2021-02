Neuer Dienstleistungsstandort für Düsseldorf : Wald neben dem Flughafen soll für Büros gerodet werden

Düsseldorf Die Airport-City soll weiter wachsen. Die Stadt legt nun einen überarbeitenen Entwurf für den Bebauungsplan vor. Trotzdem soll ein kleiner Wald weichen. Die Grünen fordern weitere Nachbesserungen, die FDP will ablehnen.

Im Mai sollte eigentlich schon der Bebauungsplan-Entwurf für die Erweiterung der Airport City verabschiedet werden. Nachdem aber im Vorfeld massive Kritik an den Plänen geäußert worden war, wurde die Vorlage von der Tagesordnung der politischen Gremien genommen. Kritisiert wurde, dass eine kleine Waldfläche dem Bauvorhaben weichen soll. So ist ein Drittel des fünf Hektar großen Plangebiets - dabei handelt es sich um ein bislang durch die Bundespolizei genutztes Gelände - mit Wald bewachsen. Davon soll eine Fläche von rund 8100 Quadratmetern gerodet werden. Ersatzpflanzungen auf einer doppelt so großen Fläche waren zwar vorgesehen, allerdings in Langenfeld.

Inzwischen hat die Verwaltung die Vorlage überarbeitet und bringt diese erneut in die politischen Gremien ein, erstmals am Dienstag in der Bezirksvertretung 5. Bei dem Plan, den Wald zu roden, ist es geblieben, allerding sollen die Ersatzpflanzungen nun in Wittlaer in der Nähe des Wasserwerkweges erfolgen. Dort soll ein Laubwald entstehen, der im Eigentum der Stadt verbleibt. „Der neue Standort für die Ersatzpflanzungen ist ein Fortschritt, aber wir sind noch nicht zufrieden“, sagt der Fraktionssprecher der Grünen, Norbert Czerwinski. Mit der Fachverwaltung soll vor den Sitzungen deshalb noch diskutiert werden, ob die Aufteilung des Areals anders gestaltet werden kann, so dass weniger Bäume gefällt werden müssen.