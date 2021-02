Kostenpflichtiger Inhalt: Keine Behandlungen mehr nach 23 Uhr : Nachtdienst des Düsseldorfer Zahnarzt-Notdienstes droht das Aus

Die Notdienstpraxis an der Florastraße 38 Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Wer in Düsseldorf nach Dienstschluss der Zahnärzte schlimme Zahnschmerzen bekommt, könnte bald ein Problem haben. Aus Kostengründen könnte der Nachtdienst in den Räumen am Evangelischen Krankenhaus bald eingestellt werden.