Arbeiten in Düsseldorf : Der Bunker am Südende der Kö ist verfüllt worden

Der Bunker am Südende der Kö ist verfüllt worden

Arbeiten in Düsseldorf

Der Zaun zeigt an, wo sich am Südende der Kö eine Bunkeranlage befindet. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Das Bauwerk war statisch nicht mehr sicher. Deswegen durften über ihm keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Jetzt ist dies wieder möglich.

Die Prominenz des Bunkers unter dem Carlsplatz hatte er nie, aber in diesen Tagen wird den Düsseldorfern wenigstens einmal klar, wo am Südende der Königsallee im zweiten Weltkrieg ein unterirdischer Schutzraum errichtet wurde. Auf der Wiese vor dem Telekom-Haus, dem letzten Gebäude auf der Kö an der Kante zum Graf-Adolf-Platz, ist derzeit eine kreisförmige Einzäunung aufgebaut. Man denkt, sie schützt ein Stück Wiese und drei Bäume, die dort stehen, tatsächlich aber geht es um den Bunker der Kö.