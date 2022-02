Kleine Wohnung, hohe Miete : In Düsseldorf werden Studenten-Apartments immer teurer

Düsseldorf Die Mietpreise für Studenten erreichen laut Studien neue Rekordwerte – und fressen mehr als die Hälfte des BAföG-Höchstsatzes auf. Der Mieterverein sieht die Entwicklung kritisch.

Wer in der Landeshauptstadt wohnen will, muss als Student tief in die Tasche greifen. Laut einer Studie der Immobilienplattform Immowelt wurden in Düsseldorf für eine Single-Wohnung mit bis zu 40 Quadratmetern im vergangenen Jahr im Median 450 Euro (Nettokaltmiete) fällig. Eine erschreckende Schieflage, frisst die Monatsmiete damit doch mehr als die Hälfte des BAföG-Höchstsatzes, der bei 861 Euro liegt. Als Wohnpauschale sind sogar nur 325 Euro berechnet.

In anderen Universitätsstädten erreichen die Mietpreise sogar noch schwindelerregendere Höhen. So müssen Studierende am meisten in München zahlen (780 Euro). Die Konkurrenz bei kleinen Wohnungen ist laut Immobilienportal hoch, da sie bei Studenten wie Berufspendlern beliebt sind. Durch die coronabedingte Umstellung aufs Homeoffice in vielen Betrieben habe sich die Konkurrenz etwas entschärft. Durch die Rückkehr der Hochschulen in den Präsenzbetrieb steigen aber die Nachfragen auf dem Wohnungsmarkt wieder. Datenbasis der Studie waren die auf immowelt.de inserierten Angebote (Nettokaltmieten) für ein bis zwei Zimmer mit einer maximalen Wohnfläche bis 40 Quadratmeter in 68 deutschen Universitätsstädten.