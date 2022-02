Lieferando-Awards : Bestes Liefer-Restaurant in Düsseldorf ist vegan

Fleischfrei ist der Gewinner des Lieferando-Awards 2021 in Düsseldorf. Foto: Lieferando

Düsseldorf Lieferando-Nutzer haben das beste Restaurant in Düsseldorf gewählt – und sich für einen vegetarisch-veganen Lieferdienst aus Oberbilk entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Lieferando-Nutzer haben abgestimmt und das „Fleischfrei vegan“ in Oberbilk zum besten Liefer-Restaurant der Stadt gewählt. Auf Platz zwei folgt „Route 46 - American Diner“ an der A46 und „DEN Restaurant“ in Flingern Nord.

Über 110.000 Kunden deutschlandweit stimmten über 560 nominierte Restaurants ab. Die besten Restaurants in 40 Städten wurden so ermittelt, außerdem konnte in 16 nationalen Kategorien abgestimmt werden. Die Gewinner erhalten Titel und Pokal sowie Lieferando-Gutscheine für ihre Kunden und mehr Sichtbarkeit auf der Plattform in einer Top-Rank-Woche.

Über die Pandemie hinweg hat sich das Bestellverhalten der Plattform-Nutzer leicht verändert, wie Pressesprecher Oliver Klug angibt. So bleibt der stärkste Bestelltag zwar der Sonntag, doch viele Menschen lassen sich jetzt, wo der Freitagabend zu Hause verbracht wird, an diesem Tag Essen liefern – zuvor war das eher am Wochenanfang zu beobachten. Zudem scheinen die Menschen früher zu Abend zu essen und die Bestellungen zur Mittagszeit nehmen zu. Klug gibt außerdem an, dass die Konsumenten gesundheitsbewusster und vielseitiger bestellen, wenngleich Pizza, Burger und asiatische Gerichte weiterhin Spitzenreiter bleiben.

Das beste Restaurant Deutschlands ist laut des Rankings die „Wunderbar“ in München. Das innovativste liegt in Dortmund: „Der Isländer“ bietet isländische Spezialitäten an. Deutschlandweit den besten Döner gibt es nach Meinung der Lieferando-Nutzer in Köln im „Mangal Döner“ von Lukas Podolski.