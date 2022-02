Sturm in Düsseldorf : Auch „Antonia“ sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Foto: Patrick Schüller 16 Bilder Diese Schäden richtet Sturm „Zeynep“ in Düsseldorf an

Düsseldorf Mit Antonia ist in der Nacht zu Montag ein weiterer Sturm über Düsseldorf hinweggezogen. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Der Wildpark bleibt am Montag geschlossen, am Bürgerhaus Benrath wurde fast das komplette Dach abgedeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sturmtief „Antonia“ hat in der Nacht zu Montag in Düsseldorf erneut zu Schäden geführt. Die Feuerwehr musste in der Zeit von 22 bis zum Morgen zu rund 50 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. „Große Schäden sind aber ausgeblieben“, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Ein paar Bäume seien umgestürzt, viele Äste abgebrochen und ein paar Dachziegel auf Gehwege gefallen. „Es gab aber zum Glück keine Verletzten in der Stadt“, so der Sprecher.

Vor „Antonia“ waren „Ylenia“ und „Zeynep“ Freitag und Samstag über NRW und die Landeshauptstadt hinweggezogen. „Seit Freitag mussten wir zu rund 450 Einsätzen wegen der Stürme ausrücken“, sagte der Sprecher. Insgesamt sei man aber recht glimpflich davongekommen, so der Sprecher. Im Laufes des Montags dürften noch einige Einsätze dazukommen, da viele Schäden erst bei Tageslicht auffallen würden.

320 der rund 450 Einsätze wurden in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen verzeichnet. „Im weiteren Verlauf des Wochenendes wurde es ruhiger, die Zahl der Einsätze blieb jedoch aufgrund der vielen Schäden auf einem hohen Niveau“, sagte ein Stadtsprecher am Montagnachmittag.

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So hart trifft Sturm „Antonia“ NRW

Der Wildpark bleibt aufgrund der Sturmschäden auch am Montag geschlossen. Einige Zäune und andere Einrichtungen wurden laut Stadt beschädigt, die Tiere haben das Wochenende unbeschadet überstanden. Vom Betreten der Wälder und Parkanlagen wird dringend abgeraten: „Durch den aufgeweichten Boden könnten weitere Bäume umstürzen sowie lose Äste von den Bäumen herunterfallen“, sagte der Sprecher der Stadt.

Neben dem Wildpark gab es weitere Schäden an städtischen Einrichtungen. So lösten sich unter anderem am technischen Rathaus in der Brinkmannstraße Fassadenteile und stürzten ab. Das Dach des Bürgerhauses in Benrath wurde durch den Sturm zum Großteil abgedeckt. Das Gebäude wurde aufgrund loser Dachteile und der damit verbundenen Gefährdung für den Publikumsverkehr gesperrt.

Am Wochenanfang soll sich die Wetterlage allmählich beruhigen. Der Deutsche Wetterdienst hat seine offiziellen Unwetterwarnungen vor orkanartigen Böen oder Orkanböen aufgehoben. „Es wird jedoch weiterhin vor Sturmböen, teils auch schweren Sturmböen gewarnt“, teilte der DWD am Montagmorgen mit. Zudem wird es bei sechs bis neun Grad viel regnen. Gegen Abend lässt der Wind nach, in der Nacht wird auch der Niederschlag weniger.

Der Dienstag wird zunächst stark bewölkt, aber niederschlagsfrei. Später fällt laut DWD bei sieben bis elf Grad jedoch vermehrt wieder Regen. Außerdem werden wieder stürmische Böen erwartet. Am Mittwoch zieht der Regen ab. Es wird wechselnd bewölkt, teils sogar heiter bei 9 bis 13 Grad. Der Wind ist nur noch schwach bis mäßig.

Die Zerstörungen durch die heftigen Stürme in Deutschland dürften die Versicherungsbranche Experten zufolge eine Milliardensumme kosten. Der Versicherungsmakler Aon schätzt die versicherten Schäden auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Von der geschätzten Schadensumme entfallen demnach etwa 500 Millionen Euro auf den ersten Sturm „Ylenia“, eine Milliarde auf den Orkan „Zeynep“ und 100 Millionen Euro auf „Antonia“.

(csr)