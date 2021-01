Corona-Pandemie in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder sprunghaft gestiegen

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz ist abrupt wieder gestiegen und hat erstmals in diesem Jahr die 100er-Marke geknackt. Ein Zusammenhang mit Weihnachten ist möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf hat erstmals seit dem 28. Dezember wieder die 100er-Marke überschritten. Während der Wert am Freitag noch bei 87,9 lag, stieg er am Samstag sprunghaft auf 108,4. Am Montag gab es 107,4 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.