Literatur aus Düsseldorf : Eine Hommage an die alte Hauptstadt

Norbert Opfermann ist ein Fan amerikanischer Polizei-Serien. Als „Peter Benrath“ hat er nun selbst einen Krimi geschrieben. Foto: Marc Ingel

Grafenberg Der Grafenberger Norbert Opfermann hat unter dem Pseudonym Peter Benrath einen Krimi geschrieben, der vorwiegend in Bonn spielt. Jetzt will er ein Kinderbuch veröffentlichen.

Norbert Opfermann mag amerikanische Krimi-Serien – CSI, Criminal Minds, Law & Order, auch Homeland und 24. Der 57-Jährige mag auch Eisenbahnen. Darüber, über seine vielen Touren in außergewöhnlichen Schienengefährten, die Historie dahinter, hat er schon zwei reich bebilderte Bücher geschrieben. Überhaupt ist Schreiben sein tägliches Brot, als Journalist, vorwiegend für die Handwerkspresse. Genau genommen kann Opfermann gar nicht genug bekommen vom Schreiben. Und damals, lange ist es her, hat er mal den Fernkurs „Die große Schule des Schreibens“ besucht. „Dabei entstand eine Kurzgeschichte, ein Krimi, das Manuskript lag ewig in der Schublade“, berichtet Opfermann. Jetzt war es an der Zeit, es wieder hervorzuholen – und zu vollenden.

„Osterfeuer“ heißt das Werk, und es ist eine Hommage an die alte Hauptstadt Bonn. Da kennt sich Opfermann aus, denn er hat einige Jahre für die Pressestelle der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gearbeitet. „Ich bin in Gebäuden gewesen, in die sonst keiner normaler Mensch reinkommt, egal ob Kanzleramt oder Langer Eugen“, sagt er. Für Authentizität ist bei den Schauplätzen der ansonsten fiktiven Geschichte also gesorgt.

Ein Bombenanschlag auf einen Zug in Paris löst eine Terrorwarnung in Bonn aus. Hauptkommissar Heino Kampmann und sein französischer Kollege Kommissar Pierre Dubois ermitteln vor der Kulisse der ehemaligen Bundeshauptstadt. Werden sie die Terroristen rechtzeitig finden, um einen neuen Anschlag zu verhindern? Die Antwort wird an diese Stelle natürlich nicht verraten. Jedenfalls versucht Opfermann, den ihm so vertrauten Spannungsbogen der amerikanischen Vorbilder zu übernehmen.

Ach so: Da dieses Buch so gar nichts mit seinen bisherigen Veröffentlichungen zu tun hat, hat sich der Autor ein Pseudonym gegönnt und den Krimi unter dem Namen Peter Benrath geschrieben. „Das wiederum ist als Hommage an den Schauspieler Martin Benrath zu verstehen, den ich sehr verehrt habe. Und da ich in Benrath geboren wurde, passte das irgendwie“, sagt der 57-Jährige, der inzwischen an der Schubertstraße in Grafenberg wohnt. Eine besondere Herausforderung sei es gewesen, die Charaktere der beiden Protagonisten zu zeichnen: „Auf der einen Seite der französische Polizist, der nicht gerade mit Samthandschuhen arbeitet und pragmatisch vorgeht, auf der Seite der deutsche Beamte, der sich an zahlreiche Vorschriften halten muss und durch Kompetenzgerangel ausgebremst wird“, erklärt Opfermann.

Jetzt ist es aber nicht so, dass er nur noch Krimis schreiben will, ganz im Gegenteil: Die nächste Neuerscheinung wird ein Kinderbuch mit Lokalkolorit sein. Dabei geht es um die Kittelbach-Bande.