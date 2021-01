Schulausschuss in Düsseldorf : AfD will Bundeswehr-Wolldecken für frierende Schüler anschaffen

AfD will Bundeswehr-Wolldecken für frierende Schüler anschaffen

Schulausschuss in Düsseldorf

Düsseldorf Wenn die Schulen wieder öffnen, sollen sie zum Corona-Schutz häufig lüften. Die Düsseldorfer AfD schlägt vor, sie mit Wolldecken aus Armeebeständen auszustatten. Die Lehrergewerkschaft ist wenig überzeugt. Auch ein weiterer Antrag für den Schulausschuss sorgt für Kopfschütteln.

Sollten die Schüler ab Februar wieder in die Klassenzimmer ziehen, müssen sie sich im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen: Das Bildungsministerium empfiehlt alle 20 Minuten Stoßlüften. Die AfD bringt nun im Schulausschuss einen Vorschlag ein, der für einiges Kopfschütteln sorgt: Politiker Elmar Salinger fordert, dass die Stadt „10.000 Wolldecken/Ponchos aus Restbeständen der Bundeswehr (wahlweise Schweizer Armee oder Bundesheer)“ kauft, damit die Schüler es warm haben – und „Verkühlungen und Erkältungskrankheiten“ vorgebeugt wird.

In dem Antrag für die Sitzung am Dienstag heißt es weiter: „Bei einer fortwährenden Pandemie-Lage wären die Decken auch im Winter 21/22 zu nutzen bzw. stehen ansonsten als Spende für die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe zur Verfügung.“ In einem zweiten Antrag wird gefordert, dass der im Ratssaal tagende Ausschuss – simultan zu den Schulen – alle paar Minuten die Fenster aufmacht.