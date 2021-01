Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Düsseldorf : Behinderten zu Überfall gedrängt

Der Angeklagte lebt im betreuten Wohnen. Foto: wuk

Düsseldorf Er will immer einen guten Eindruck hinterlassen, will unbedingt Freunde haben - das nutzten zwei Jugendliche aus und schickten einen geistig Behinderten los, um in Gerresheim ein Büdchen zu überfallen.