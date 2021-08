Corona-Zahlen für Mönchengladbach (16. August) : Inzidenz auf dem höchsten Wert seit Mai

Das Robert-Koch-Institut meldet 261 Corona-Fälle für die vergangene Woche in Mönchengladbach. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Mönchengladbach weist weiterhin die höchste Inzidenz in NRW auf. Der Wert ist so hoch wie zuletzt vor zwei Monaten. Aber: Nur zwei Personen sind aktuell hospitalisiert.

Erstmals seit zwei Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach dreistellig: Am Montagmorgen lag sie bei genau 100. Höher war der Wert zuletzt am 13. Mai als die dritte Welle abflachte. Damals waren 698 Personen akut infiziert, heute sind es 431 – Tendenz steigend.

Der Stadtkreis Mönchengladbach hat weiterhin die höchste Inzidenz in NRW und mittlerweile sogar die zweithöchste Inzidenz in Deutschland. Im ganzen Bund weist einzig Flensburg auf die Einwohner bezogen mehr Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche auf.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach hat am Montagmorgen (Stand: 8 Uhr) 16 neue Nachweise von Corona-Infektionen verzeichnet. 533 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Von den insgesamt 431 Gladbachern, die aktuell infiziert sind, bekunden nach Angaben der Stadt 36 ein „schweres Krankheitsgefühl“. Die hauptsächlich betroffene Altersgruppe der Infizierten sind die 20- bis 49-Jährigen, die aktuell 60 Prozent der Neuinfektionen ausmachen. Eine Reisevorgeschichte haben 36 der Infizierten.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: 10 Uhr) befinden sich derzeit zwei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in einem Mönchengladbacher Krankenhaus. Anzumerken ist dabei, dass es nicht zwangsläufig Personen aus Mönchengladbach seien müssen, die in den hiesigen Kliniken behandelt werden. Die Stadt meldet ebenfalls zwei hospitalisierte Corona-Patienten.

Seit Beginn der Pandemie (im März 2020) sind mittlerweile 11.581 Corona-Fälle nachgewiesen worden. 10.917 Personen gelten als nicht mehr infektiös. 233 Menschen sind in Mönchengladbach im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der letzte Todesfall liegt mehr als einen Monat zurück.

(capf)