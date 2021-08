Mönchengladbach seit Sonntag in Inzidenzstufe 2 : 100 Neuinfektionen über das Wochenende

Mönchengladbach In Mönchengladbach gilt seit Sonntag die Inzidenzstufe 2. Am Wochenende verzeichnete das Gesundheitsamt 100 neue Infektionen. Der Inzidenz-Wert liegt damit bei 95,0.

Aktuell sind 430 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende 100 neue positive Nachweise. Der Inzidenz-Wert steigt damit am Sonntag auf 95,0. Seit Sonntag gilt in Mönchengladbach die lokale Inzidenzstufe 2, weil acht Tage nacheinander der Sieben-Tage-Wert über der 35er-Marke liegt.