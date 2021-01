Ampeln in Düsseldorf

Düsseldorf An mehreren Ampeln in Düsseldorf-Wersten leuchten seit einigen Tagen herzige Rotlichter den Autofahrern entgegen. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt.

Um zu erkennen, dass viele Rotlichter in Wersten gerade anders leuchten, muss man genau hinschauen: Ein rotes Herz verkürzt Autofahrern die Wartezeit.

Zu sehen sind die Herz-Rotlichter seit ein paar Tagen an mehreren Ampeln, auch am Werstener Kreuz. In den sozialen Netzwerken wird spekuliert, wer der Urheber der Aktion ist, wie lange sie bleiben, ist unklar.