Corona in Düsseldorf : 3056 Düsseldorfer zurzeit in Quarantäne

Eine Maskenkontrolle in der Innenstadt Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die 7-Tage-Inzidenz liegt zurzeit bei 118,4. Rückläufig ist auch die Zahl der Infizierten, sie liegt aktuell bei 798 Menschen. Von den Infizierten werden allerdings 158 in Krankenhäusern behandelt.

Mit Stand Sonntag, 13. Dezember, wurde – seit dem 3. März – bei insgesamt 11.566 (+90) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 798 (-30) Menschen sind aktuell infiziert. Von den Infizierten werden 158 (-14) in Krankenhäusern behandelt, davon 36 (-4) auf Intensivstationen. 10.660 (+120) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 108 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 3056 (-114) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 118,4 (12.12.: 114,6). Dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner an.