Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Düsseldorf : Weihnachtsshopping rund um die Kö startet entspannt

Auf der Schadowstraße blieb es entspannt, hier die Situation an der Tuchtinsel. Foto: Christoper Trinks/Christopher Trinks

Düsseldorf Der große Andrang ist am Samstagvormittag in der Düsseldorfer Innenstadt zunächst ausgeblieben. Bei leichtem Nieselregen kamen vor dem erwarteten harten Corona-Lockdown nicht allzuviele Menschen in die City. Spannend wird der Nachmittag.