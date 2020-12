Kostenpflichtiger Inhalt: Familien in Düsseldorf : Eltern fordern sofortigen Kita-Ausbau

Michail Knauel (hier mit seiner Frau Bettina Meisberger und Tochter Eva) sagt: „Es fehlen zu viele Betreuungsplätze. Wir können die Lösung des Problems nicht noch zehn Jahre vor uns herschieben.“ Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Düsseldorf fehlen bis zu 2000 Betreuungsplätze in Kitas und Grundschulen. Die Familien in der Landeshauptstadt setzt das unter Druck. Oft müssen beide Partner arbeiten.