Einsatz in Düsseldorf: Polizei löst Blockaden bei rechter Demo auf

Düsseldorf Rund 300 Rechtsextreme demonstrierten am Samstag auf dem Johannes-Rau-Platz gegen den UN-Migrationspakt. Mindestens ebenso viele Gegendemonstranten versuchten, einen Zug durch Unterbilk zu verhindern.

Es ist schon eine bizarre Zusammensetzung an Menschen, die sich am Samstagnachmittag auf dem Johannes-Rau-Platz versammelt hat. Alte Männer, junge Frauen, tätowierte Glatzköpfe, die von der Gegenseite als „Hardcore-Nazi-Hooligans“ bezeichnet werden. Dazwischen zum Beispiel aber auch gut gekleidete Damen mittleren Alters, denen man eine rechtsextreme Gesinnung niemals zutrauen würde. Knapp 300 Teilnehmer aus ganz Deutschland dürften es schon gewesen sein, die dem Aufruf der „Patrioten NRW“ gefolgt sind, um gegen den geplanten UN-Migrationspakt zu demonstrieren, der im Dezember in Marrakesch unterzeichnet werden soll. In Reden fordern die Rechten „Meinungsfreiheit“ ein, rufen zum „Widerstand“ auf. Auf Plakaten wird Merkel mit Hitler verglichen.