30-Meter-Säule für Düsseldorf : Stadtrat stimmt für Einheitsdenkmal

Das Denkmal soll unweit des Landtages stehen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das viel Diskutiert Einheitsdenkmal für Düsseldorf kommt. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Die 30-Meter-Säule soll am Parlamentsufer stehen.

Bei dem Denkmal handelt es sich um eine Schenkung der Düsseldorfer Künstler Thomas Schönauer und Ralph Richter. Anlässlich des 30. Jahrestages der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 2020 wollen sie der Stadt die 30 Meter hohe Säule zur Verfügung stellen, die künstlerisch das historische Ereignis thematisiert.

So stellen die Künstler ihren Entwurf dar. Foto: Ratsinfo Stadt Düsseldorf/Thomas Schönauer und Ralph Richter./Ratsinfo Stadt Düsseldorf /Thomas Schönauer und Ralph Richter.

Die Skulptur kann von oben nach unten gelesen werden und vollzieht symbolisch die Wiedervereinigung: Oben sind zwei getrennte Teile zu sehen, unten sind sie zusammengewachsen. Zum Konzept gehört unter anderem auch eine spektakuläre Beleuchtung in der Nacht. Mit den Beratungsunterlagen ist der lange vertraulich diskutierte Entwurf jetzt öffentlich gemacht worden.

Die Säule wurde im Vorfeld viel kritisiert. Die Kunstkommission etwa hatte vorgeschlagen, die Schenkung abzulehnen. Das Gremium aus Künstlern und Politikern berät den Stadtrat in künstlerischen Fragen. Im September hatte die Gruppe um Schönauer das Projekt in einer Sitzung vorgestellt. Bei zwei Enthaltungen entschied sich die Kommission gegen die Schenkung.

(csr/arl)