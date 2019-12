Führung für Düsseldorfer Neubürger : „Ich möchte die Menschen und ihre Sprache verstehen“

Düsseldorf Rund 45.000 Personen sind 2018 nach Düsseldorf gezogen. Bei einer Führung im Rathaus lernen einige die Stadt kennen.

Rama Hajjar fühlt sich wohl in Düsseldorf. „Mein Lieblingsort ist der Rhein“, sagt die 23-jährige Syrerin, angesprochen auf ihre neue Heimat. Neben einem neunmonatigen Sprachkurs hat sie sechs Monate lang ein Gymnasium besucht, um sich Deutschkenntnisse anzueignen. „Am Anfang war es ganz schwer“, sagt sie. Besonders im ersten Jahr habe sie nahezu nichts verstanden, nicht kommunizieren können und deshalb auch kaum deutsche Freunde gefunden. Mittlerweile ist sie seit dreieinhalb Jahren in der Stadt und kommt ganz gut zurecht – träumt sogar von einem Studium als Ingenieurin.

Düsseldorf ist sehr beliebt bei jungen Menschen. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten steigt das Durchschnittsalter hier nur langsam an – denn es wird immer wieder begrenzt von recht jungen Leuten, die neu in die Stadt ziehen. Allein im Jahr 2018 waren das rund 45.000. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen stammt aus dem Ausland – darunter Personen aus EU-Mitgliedsstaaten, genauso wie Migranten mit Fluchthintergrund.

Auch Rama Hajjar nahm teil. Und Christoph Wilden. Er unterstützt Düsseldorf aktiv als Freiwilliger. Das Besondere an seinem Engagement: Auch er zog erst in diesem Jahr in die Stadt. Ganz so neu ist er allerdings hier nicht. „Mein Vater kommt aus Düsseldorf“, erzählt Wilden. Auch seine Jugend habe er hier verbracht. Dennoch hat auch er an der Führung im Rathaus teilgenommen, um mehr über seine neue alte Heimatstadt zu erfahren. Denn die letzten 18 Jahre lebte er in der Schweiz. „Ich war sehr gerne dort“, sagt der Projektmanager, aber er habe einfach nochmal etwas Neues sehen und woanders alt werden wollen.