Beschluss des Düsseldorfer Stadtrats : Carschhaus und Heine-Platz kurz vor Verkauf

So könnte der Bereich am Carschhaus künftig aussehen. Foto: David Chipperfield Architects/David Chipperfield

Düsseldorf Der Düsseldorfer Rat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, das Carschhaus und den Heinrich-Heine-Platz zu verkaufen. Rund 50 Millionen Euro sollen dadurch in die Stadtkasse fließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Käufer der Immobilie und des davor zur Heinrich-Heine-Alle liegenden Platzes ist René Benko, Besitzer von Karstadt und Kaufhof.

Die Stadt will das Geld unter anderem für den Neubau der zentralen Stadtbücherei am Hauptbahnhof nutzen.

Grüne und FDP hatten Bedenken gegen den Verkauf geäußert. Sie befürchten, dass die Stadt mit dem Verkauf ihr Mitspracherecht bei der Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes verlieren könnte.

Benko will in dem Carschhaus eine Filiale des Luxuskaufhauses KaDeWe einrichten.

(csr)