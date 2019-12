Kostenpflichtiger Inhalt: Diskussion um neuen Hingucker : Wird mitten in Düsseldorf bald ein großes Einheitsdenkmal aufgestellt?

Auf der Landzunge im Rheinpark Bilk hinter dem Landtag soll die Säule stehen. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Ein Kunstwerk am Rhein soll an die Wiedervereinigung erinnern. Allerdings gibt es Kritik an der Qualität der Schenkung. Die Politik tut sich schwer mit der Entscheidung.