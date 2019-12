Senderwechsel für Düsseldorferin : Miriam Lange moderiert künftig beim WDR

Düsseldorf Ab Januar 2020 wird Miriam Lange (39) die Sendungen „Hier und heute“ und „Lokalzeit am Samstag“ im WDR-Fernsehen moderieren. „Der rheinische Frohsinn, diese offene Art und Unkompliziertheit schätze ich sehr, und deshalb interessieren mich auch brennend die Themen, die NRW bewegen“, sagt die gebürtige Hessin.

Am 16. Januar wird sie Gast sein bei „Hier und heute“, am Tag darauf moderiert die Wahl-Düsseldorferin (seit zehn Jahren zu Hause in der Stadt) sie erstmals. Premiere bei der „Lokalzeit am Samstag“ ist für sie am 18. Januar.