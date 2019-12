Stadtgrün in Düsseldorf : Mehr biologische Vielfalt für Flächen in Düsseltal

Auch in Düsseltal soll es bald mehr Blühwiesen geben. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

In Flingern und Düsseltal sollen öffentliche Flächen in Zukunft nicht mehr so oft gemäht werden. Die Verwaltung kommt damit einer Bitte der Bezirksvertretung 2 nach, die befordert hatte, nach geeigneten Flächen Ausschau zu halten, bei denen eine zweifache Mahd pro Jahr ausreichen soll.

Dies diene dann der Entwicklung einer möglichen Biodiversität. Beispielhaft legten sich die Politiker auf die Mittelstreifen an der Heinrichstraße und der Hans-Sachs-Straße fest. Genau diese Flächen würden allerdings nicht im Fokus des Gartenamtes liegen, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Im Zuge des Bündnisses „Kommunen für biologische Vielfalt“, an dem Düsseldorf teilnehme, seien bereits Flächen im Stadtbezirk 2 an der Fritz-Wüst-Straße (Mittelinsel), an der Max-Planck-Straße und an der Grafenberger Allee für ökologische Aufwertungen vorgesehen. Ein Kriterium in diesem Verfahren sei unter anderem die Anlage und Planung von Blühwiesen im innerstädtischen Bereich.

Die Düsselböschungen an der Heinrichstraße seien dagegen bereits zweimal gemäht worden. Eine Reduzierung der Mähdurchgänge entlang des Radwegs sei hier auch für die Zukunft nicht vorgesehen, da dies durch die Überhänge der Vegetation zu Behinderungen auf der Verkehrsfläche führen würde.