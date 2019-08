Schützenwesen in Dormagen : Delhovener Schützen präsentieren sich überaus wetterfest

Schützenwesen in Dormagen

Das Königspaar Thomas Gödderz und Ricarda Bartsch am Sonntagmorgen bei der Königsparade. Foto: Georg Salzburg(salz)

Delhoven Am Sonntag konnte das Delhovener Königspaar Thomas II. (Gödderz) und Ricarda I. (Bartsch) beim mittlerweile 93. Schützenfest des Bürgerschützenvereins den Höhepunkt seiner Regentschaft feiern.

Bereits bei der Frühparade gaben sich alle Züge die Ehre. Sie marschierten am König und seinen Ehrengästen vorbei, bevor sich die Bürgerschützen zum Festkommers ins Zelt begaben. Dort angekommen, begrüßte zum ersten Mal der neue Vorsitzende Stephan Gödderz, Vater des aktuellen Königs, die anwesenden Gäste, unter ihnen auch die aus der Lokal- und Regionalpolitik.

Insgesamt 26 Jubilare wurden diesmal für ihre langjährige Mitgliedschaft im Bürgerschützenverein ausgezeichnet. An ihrer Spitze stand Karl-Heinz Schmitz vom 2. Jägerzug, der es auf mittlerweile 70 Jahre Mitgliedschaft im BSV bringt. Danach folgten acht weitere Schützen Brüder mit jeweils 60 Jahren Mitgliedschaft.

Um 15 Uhr folgte dann das Highlight für das Königspaar. Der große Festzug durch das Dorf. Am Straßenrand verfolgten wieder viele Bewohner den Umzug. Auch das unbeständige Wetter, das bisher das ganze Schützenfest begleitete, konnte die Stimmung bei Zuschauern und Schützen nicht trüben. „Echte Schützen kann doch nichts in ihrem Brauchtum erschüttern“, so der treffende Kommentar von Maike Hendriks während der Frühparade.