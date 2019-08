Chorhaus Dormagen : Junger Chor vor erstem eigenen Konzert-Projekt

Dormagen Am Samstag, 5. Oktober, macht der „Musicaltrain“ in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums Station.

(cw-) Das „erste eigene Konzert steht vor der Tür“, so weisen die jungen Mitglieder von „TonArt“, dem Jungen Chor im Chorhaus Dormagen, voller Vorfreude und Spannung auf den „Musicaltrain“ hin, der am Samstag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums an der Haberlandstraße Station macht. Die Sänger sind dem Jugendchor „VoiceOver“ des Chorhauses entwachsen, wollen aber weiter singen und nun auch auftreten.

Bisher hat TonArt immer in Kooperation mit den anderen Chören Konzerte auf die Beine gestellt, doch jetzt singen die jungen Dormagener in Eigenregie Lieder aus ihren Lieblingsmusicals, unter anderem aus König der Löwen, Mamma Mia, The Greatest Showman, High School Musical. Nach der Konzertpremiere am 5. Oktober folgt einen Tag darauf ein Auftritt in Düsseldorf. Unter der Leitung der beiden Chorleiter David Mertin und Felix Schirmer werden die Musical-Hits in der BvA-Aula erklingen. Bei den Sommerkonzerten von VoiceOver in der Kulle machte das Chorhaus schon fleißig Reklame für das allererste TonArt-Konzert am 5. Oktober.