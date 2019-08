Spedition Barth + Co. in Dormagen : Kinonächte-Besucher spendeten für die „Weidetiere Zons“

Spedition Barth + Co. in Dormagen

Mitarbeiter des Unternehmens Barth + Co. bei den „Weidetieren Zons“ von Anita Rose-Schrills, für die sie gesammelt hatten. Foto: Heiko Lissy

Zons Die Zonser Kinonächte haben Hunderte von Besuchern begeistert – jetzt lassen sie bei Anita Rose-Schrills sogar Tränen der Rührung fließen. Die Tierschützerin erhält für ihre Schützlinge vom Unternehmen Barth + Co. eine Spende von 3000 Euro

. Mitarbeiter und Azubis der Spedition hatten an vier Kinoabenden auf der Freilichtbühne mit viel Engagement Nachos und Regenponchos an die Besucher verteilt und dabei exakt 2223 Euro an Spenden für das Projekt „Weidetiere Zons“, einen Gnadenhof für Rinder, Ziegen und Federvieh, gesammelt.