Schritt für Schritt : So soll Dormagen zur plastikfreiten Stadt werden

Dormagens Sprecherin Christina Böttner zeigt umweltfreundliche Produkte der Stadt. Foto: S. Schneider. Foto: Stefan Schneider

Dormagen Dormagen kommt beim Umweltschutz gut voran. Nachdem die Stadt mit diversen Aktionen zur Kunststoffvermeidung vorangegangen ist, schließt sich nun die FDP an, die eine Idee aus Billerbeck wieder ins Gespräch bringt.

Der Plan klingt ambitioniert. „Unser Ziel ist es, Dormagen bis 2030 zu einer plastikfreien Stadt zu machen“, sagt Karlheinz Meyer, Ratsmitglied der FDP. Und wahrscheinlich im Wissen darum, dass elf Jahre bei einer so gravierenden Umstellung des alltäglichen Lebens eine durchaus kurze Zeitspanne sind, haben die Liberalen gleich einen Antrag gestellt, mit dem sie ihrerseits einen Beitrag dazu leisten, dass das Vorhaben Realität werden kann. Die Idee: „Wir wollen auch in Dormagen eine Stadttüte anbieten und damit den Plastikmüll weiter verringern“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Gerd Sräga.

Zwei Arten von „Stadttüten“ gibt es in Dormagen bereits, sogar mit dem d!-Logo der Stadt. Bei der einen handelt es sich um eine braune Tragetasche aus Papier, bei der anderen um einen weißen, verschnürbaren Stoffbeutel. Den Liberalen schwebt aber etwas Anderes vor, das sie sich in Billerbeck abgeguckt haben. Die 11.000-Einwohner-Stadt im Kreis Coesfeld hatte vergleichsweise früh die Zeichen der Zeit erkannt und schon 2015 der Plastiktüte den Kampf angesagt. Mit Hilfe eines „Anti-Plastiktütenmannes“ hatten die Billerbecker angefangen, die Behältnisse einzusammeln. Das Billerbecker Projekt, das die FDP nun auch für Dormagen prüfen lassen will, basiert indes auf geschredderten Plastikflaschen. Aus denen wurden 7000 Mehrwegtüten produziert, die innerhalb von kurzer Zeit an die Bürger verkauft wurden.

Info Auch Handy-Sammlung dient dem Umweltschutz Wer Das städtische Umweltteam hatte vor einem Jahr eine weitere Aktion gestartet, die zwar nicht direkt der Plastikvermeidung, wohl aber dem Recycling wertvoller Rohstoffe dient. Was Die Mitarbeiter hatten alte Handys gesammelt, weil viele Geräte mit Gold, Silber und Kupferbestandteilen ungenutzt in den Schubladen herumliegen.

Das Beispiel Billerbeck war in Dormagen allerdings bereits 2015 auch von Piraten/Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen für einen ganz ähnlichen Antrag angeführt worden – mit Erfolg. Einstimmig war der Stadtrat damals ihrem Vorschlag gefolgt, dass sich Dormagen auf den Weg zu einer plastikfreien Stadt machen soll. Von einer offiziellen „Stadttüte“, wie sie jetzt die FDP einführen will, war damals aber noch keine Rede gewesen.

Umgesetzt worden sind aber jede Menge anderer Dinge, die zur Plastikvermeidung beigetragen haben. Wie in vielen anderen Städten werden die Kunden in den meisten Geschäften gefragt, ob sie tatsächlich eine Plastiktüte wünschen – die die dann aber bezahlen müssen. Die Stadt selbst ist – mit dem Umweltteam an der Spitze – in vielen Fällen mit gutem Beispiel vorangegangen.

Stadtsprecherin Christina Böttner muss in ihrem Zimmer nur kurz in den Schrank hinter sich greifen, um zu demonstrieren, wo die Kommune schon tätig geworden ist. Einen weißen Stoffbeutel zieht sie hervor, eine braune Papiertüte, ein Trinkglas – alles mit dem Dormagen-Logo d! versehen. Nicht zu vergessen die Stifte mit einem Korpus aus Pappe und einem kleinen Holzelement als Halterung. Jüngste Mitglieder im „Repertoire der Umweltfreundlichen“ sind die Dormagen-Kaffeebecher, von denen zunächst 600 Stück bestellt worden sind. Die sind zwar auch aus Kunststoff, aber stabil und verschließbar und können immer wieder verwendet werden, während die klassischen Becher aus Fast-Food- und anderen Geschäften meist direkt nach Gebrauch weggeschmissen werden und so den Müllberg anwachsen lassen.