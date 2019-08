Männerchor Bayer : Sänger ehren ihre „Neunziger“

Dormagen Der Männerchor Bayer Dormagen würdigt seine Sänger Gerd Trompeta, Horst Armborst, August Liska und Günter Halbig, die in diesen Tagen ihren 90sten Geburtstag gefeiert haben.

Der 2. Bass Gerd Trompeta vollendete am 19. Juni das 9. Lebensjahrzehnt und ist dem Chor, dem er viele Jahre angehörte, auch nach seinem sängerischen Ruhestand immer noch treu verbunden. Der 1. Tenor Horst Armborst feierte seinen Geburtstag gemeinsam mit dem Chor im Café Wipperfürth und freute sich über ein Ständchen. Der 1. Tenor August Liska hatte am 30. Juli Geburtstag und feierte im Rahmen des alljährlichen Grillfestes des Chores am 9. August. 1. Tenor Günter Halbig komplettierte das Geburtstagsquartett am Freitag, 16.August. Er singt weiterhin aktiv mit.