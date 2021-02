Kriminalität in Dormagen : Kassiererin bewahrt Senior vor Betrügern

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon.

Dormagen Dem Mann war am Telefon vorgegaukelt worden, er habe in einem Preisausschreiben gewonnen. Um den Gewinn einzulösen, sollte er mit Online-Guthaben-Karten in Vorleistung treten. Zum Teil hatten die Betrüger sogar Erfolg.

Eine Kassiererin in einem Einkaufsmarkt an der Kölner Straße wurde auf den älteren Herrn aufmerksam, als er Online-Guthaben-Karten im Wert einer vierstelligen Summe kaufen wollte. Als er ihr mitteilte, dies sei eine Vorauszahlung für einen Gewinn, vermutete sie eine Betrugsmasche und rief die Polizei. Tatsächlich seien hier Betrüger am Werk gewesen, berichtete die Polizei.

Der Senior war bereits am Tag zuvor kontaktiert worden, er habe bei einem Preisausschreiben gewonnen. Weitere Anrufe mit Handlungsanweisungen folgten am Donnerstagmorgen. Um eine hohe fünfstellige Summe ausgezahlt zu bekommen, müsse er für Notar und Transport in Vorleistung gehen, am besten durch den Erwerb von Online-Guthaben-Karten. Dies müsse bis 12 Uhr geschehen. Der Senior ging zunächst zu einer Tankstelle und erwarb dort Karten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Codes gab er am Telefon an den Unbekannten weiter.

Daraufhin teilte dieser ihm mit, aufgrund eines Zahlendrehers sei die Gewinnsumme höher, aber dadurch auch die notwendige Vorauszahlung. Der Dormagener machte sich erneut auf den Weg, diesmal zu dem Discounter an der Kölner Straße. Ein weiterer finanzieller Schaden konnte durch die Kassiererin verhindert werden.

(ssc)