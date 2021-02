Norbert-Gymnasium in Dormagen : Berufsorientierung läuft erstmals digital

Knechtsteden Der Berufsorientierungstag“am Norbert-Gymnasium Knechtsteden findet in Zeiten der Corona-Pandemie in diesem Schuljahr erstmals vollkommen digital statt.

Der Berufsorientierungstag“am Norbert-Gymnasium Knechtsteden findet in Zeiten der Corona-Pandemie in diesem Schuljahr erstmals vollkommen digital statt. 33 Referenten, darunter ehemalige Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie weitere Freunde und Förderer des Norbert-Gymnasiums werden am Samstag, 20. Februar, den NGK-Schülern der Jahrgangsstufen 9 bis Q2 im Rahmen von fast 60 Online-Konferenzen über Ausbildungs- und Studienwege und die Berufspraxis in ihrem jeweiligen Bereich berichten und anschließend den Jugendlichen Fragen über ihren Berufsalltag beantworten.

Auch in diesem Schuljahr haben die über 420 teilnehmenden Schüler drei Vorträge ihres Interesses im Vorfeld ausgewählt. Besonders beliebt sind traditionell Psychologie, Architektur, Medizin und Jura. In diesem Jahr wurden zudem häufig „Berufe bei der Polizei und beim Bundeskriminalamt“ sowie „Unternehmensberatung“ gewählt, beides Bereiche, die von ehemaligen NGK-Schülerinnen vorgestellt werden, die dort nach dem Abitur beruflich Fuß gefasst haben und aus Verbundenheit mit ihrer alten Schule gerne über ihren Werdegang berichten.

Möglich wurde die rein digitale Veranstaltung in diesem Jahr aufgrund verschiedener Faktoren. „Zum einen ist dies die seit fast zwei Jahren konsequent verfolgte digitale Ausrichtung unserer Schule“, erläutert Jochen Siller, der am NGK alle Aktivitäten der Berufs- und Studienorientierung koordiniert. Am NGK sind alle Schüler und Lehrer über die Online-Plattform Teams miteinander verknüpft. Dies habe sich nicht nur beim Distanzlernen in Corona-Zeiten als sehr hilfreich erwiesen. Auch alle Wahlen für den Berufsorientierungstag konnten dadurch online, von zu Hause aus durchgeführt werden. Die Stärkung des MINT-Bereichs am Norbert-Gymnasium, z. B. durch die Einrichtung von Leistungskursen im Fach Informatik seit dem Jahr 2019, trägt laut Siller ebenfalls Früchte. So pro-