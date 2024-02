Fotos aus Überwachungskameras Polizei fahndet nach mutmaßlichen EC-Karten-Betrügern

Die beiden Männer bezahlten laut Polizei im September vergangenen Jahres in Läden in Wesel, Voerde und Witten mit nachgemachten EC-Karten. Hierbei gingen sie mehrfach an die Kasse, kauften für einen geringen Betrag Gutscheine für digitale Produkte ein und ließen sich jeweils Bargeld auszahlen. Dadurch entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.