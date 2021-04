Dormagen-Horrem : Der Kreisel Weilerstraße ist fertig

Kirschlorbeerhecke und neue Bäume: Der Kreisverkehr an der Weilerstraße in Horrem hat frisches Grün bekommen. Foto: Stdt Dormagen/Stadt Dormagen

Horrem Mehr als ein Dutzend neue Bäume und eine Kirschlorbeerhecke sorgen für zusätzliches Grün. In diesem Jahr soll Horrem auch noch einen Bürgerpark bekommen.

Die Begrünung sei vom Landschaftsarchitekturbüro Mueller aus Willich geplant worden, informiert die Stadt. Sie ist eine von mehreren erfolgreichen Gemeinschaftsaktionen der Baugenossenschaft und der Stadt im Rahmen des von Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Entwicklungsprojektes „Soziale Stadt Dormagen-Horrem“. Und die nächste Maßnahme der beiden Partner ist bereits geplant und soll bald umgesetzt werden: Die Grünfläche zwischen Weilerstraße und der Straße Am Hagedorn soll noch in diesem Jahr zum Bürgerpark werden. Der Park werde für alle Bürger attraktiv gestaltet, versichern die Verantwortlichen. Insbesondere für Kinder sollen mit künstlichen Felsen und einem großen Klettergarten bislang in Dormagen einmalige Spielmöglichkeiten geschaffen werden. Die Bauarbeiten für den Bürgerpark sollen noch in diesem Frühjahr beginnen.