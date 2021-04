Einsatz in Delhoven : Polizeihund stellt mutmaßliche Autoknacker

Delhoven Allerdings musste die Polizei die beiden verdächtigen Dormagener wieder auf freien Fuß setzen, weil ihnen zunächst keine konkrete Tat nachgewiesen werden konnte.

Nachdem Zeugen die Polizei am Mittwoch gegen 2.25 Uhr auf zwei verdächtige Personen an der Schwalbenstraße aufmerksam gemacht hatten, die mit Taschenlampen in abgestellte Fahrzeuge leuchteten, spürten die Beamten die Männer an der Gutenbergstraße auf. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchtete das Duo in unterschiedliche Richtungen.