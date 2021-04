Dormagener Ausstellung erstmals online : Viele Bewerbungen für die D’Art

60 Kunstschaffende haben sich mit insgesamt 125 Kunstwerken um eine Teilnahme an der Ausstellung beworben. Eine Jury aus Kunstexperten entscheidet nun, welche Werke gezeigt werden. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Das städtische Kulturbüro wird die Gemeinschaftsausstellung aufgrund der Corona-Pandemie erstmals online ausrichten. Eine Jury entscheidet nun, welche der insgesamt 125 eingegangenen Kunstwerke dann zu sehen sein werden.

60 kreative Köpfe haben sich mit insgesamt 125 Kunstwerken um eine Teilnahme an der größten Gemeinschaftsausstellung heimischer Künstler beworben. „Das sind sehr erfreuliche Zahlen, die einmal mehr für die Beliebtheit unserer D’Art sprechen“, sagt Torsten Spillmann.

Den neuen Kulturdezernenten der Stadt Dormagen freuen vor allem die Einsendungen mehrerer Schüler der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim. „Dazu haben mehrere Kunstschaffende, deren Namen unserem Kulturbüro-Team bislang noch nicht bekannt gewesen sind, vielversprechende Kunstwerke eingereicht“, sagt Spillmann.

Eine Jury soll nun auswählen, welche Kunstwerke letztlich den Sprung in die Ausstellung schaffen. Ihr gehören vier anerkannte Kunstexperten an: Melanie Guthe, Bildende Künstlerin aus Düsseldorf, Martina Storm, Kunstlehrerin an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Ulrico Czysch, Künstler aus Zons, und Holger Hagedorn, Multimedia-Künstler aus Pulheim.