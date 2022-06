Chempark Dormagen : Zwei Mitarbeiter in Werkstatt verletzt

Im Chempark bilden 70 Unternehmen aus Produktion, Forschung und Dienstleistung Synergien. (Symbolbild) Foto: Currenta/K.H.Halberstadt

Dormagen Am Freitagvormittag, 3. Juni, wurden zwei Mitarbeiter von Partnerunternehmen in der Werkstatt der Firma HOYER in Dormagen verletzt. Was ist vorgefallen?

Die beiden Mitarbeiter hatten nach ersten Erkenntnissen in einem Tankcontainer das Bewusstsein verloren und wurden von der Werkfeuerwehr aus dem Behälter gerettet.

Sie werden derzeit durch den Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Zur Betreuung von Augenzeugen wurde ein psychosoziales Unterstützungsteam angefordert. Die zuständigen Behörden wurden informiert. Zur Ursache können bislang keine Angaben gemacht werden.

Zwei Rettungshubschrauber sowie externe Rettungskräfte sind zur Unterstützung im Einsatz.

(NGZ)