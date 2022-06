Verbraucherberatung Dormagen: Energiepreise als neues Top-Thema​

Dormagen Die Verbraucherberatung in Dormagen weit in ihrer Jahresbilanz auf neue Maschen von Betrügern hin. Ein zunehmend beliebtes Beispiel sind Fake-Shops.

Die Folgen der Pandemie und die Energiepreiskrise stellt die Verbraucherberatung in Dormagen vor neue Herausforderungen. Sie lösen das Top-Thema Reisebuchung ab. Über mangelnde Arbeit braucht sich Leiter Ralf Eming und sein Team an der Kölner Straße nicht zu beklagen. Im Gegenteil: Die Abzocke und neue Arten von Betrügereien hören nicht auf und immer wieder nehmen Dormager Kontakt auf, weil sie Hilfe benötigen: 2450 mal war dies im vergangenen Jahr der Fall, „bei rund 960 Rechtsberatungen und –vertretungen haben wir uns zumeist erfolgreich für die berechtigten Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt“.

Darunter im Fall einer Hackenbroicherin, die aufgrund negativer Schufa-Einträge keine Wohnung bekam. Weil ein Eintrag jedoch völlig unberechtigt war und gelöscht werden konnte, erhielt die 25-Jährige die Wohnung. In einem anderen Fall sollte ein Dormagener 3570 Euro für ein Online-Coaching bezahlen, das er angeblich gebucht hatte. Der Anbieter, der den Kontakt geschickt über Whatsapp auf eine vertrauliche Ebene gelenkt hatte, konnte den Abschluss des Vertrags nicht nachweisen. In der Jahresbilanz der Beratungsstelle nahmen in 2021 viele Gespräche mit Kunden zu Strom- und Gasverträgen breiten Raum ein. Viele kurzfristige Kündigungen seien rechtswidrig, so Eming. „Die gestiegenen Beschaffungskosten liegen im Risikobereich des Anbieters.“