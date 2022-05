Für ehrenamtliches Engagement : Stadt Dormagen belohnt Jugendliche und Kids mit Empfang

Dormagen Die Stadt Dormagen lädt Kinder und Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagiert haben, als „Dank“ zu einem Kinder- und Jugendempfang ein.

Schon in jungem Alter zeichnen sich viele Menschen in Dormagen durch ihre Hilfsbereitschaft aus und übernehmen durch freiwillige Einsätze bspw. bei der Jugendfeuerwehr oder der DLRG Verantwortung für das Gemeinwesen. Um ihnen zu danken, lädt die Stadt diese Jugendlichen nun zu einem Empfang am Mittwoch, 8. Juni, um 18 Uhr rund um das Dormagener Schützenhaus an der Bürger-Schützen-Allee ein. Gemeinsam mit dem Chempark Dormagen und der Freiwilligenagentur des Diakonischen Werkes wird die Veranstaltung zum dritten Mal ausgerichtet.

„Ehrenamtliches Engagement ist in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Kinder und Jugendliche im Ehrenamt sind uns dabei genauso wichtig wie Erwachsene. Es ist klasse, dass sich in Dormagen bereits in jungen Jahren etliche Menschen für das Allgemeinwohl einsetzen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Die Gäste erwartet ein lockeres Programm mit Zaubershow, DJ, Foodtruck, Eiswagen und vielem mehr. Außerdem wird in Dormagen auch gerappt. Rund um den Refrain „Zusammen“ von den Fantastischen Vier wird der Kölner Rapper Marcel Rommel mit den Kindern und Jugendlichen einen Song aufnehmen. Alle können mitsingen und auch eigene Textzeilen beisteuern. Die Einladungen zu dem Empfang werden in Zusammenarbeit mit den Schulen und Hilfsorganisationen organisiert.