Hinweise für die Events an Pfingsten : Party-Wochenende in Dormagen

Schon 2019 waren Tausende bei der Kölschen Welle. Foto: Marc Pesch

Dormagen Am Pfingstwochenende ist in Dormagen Party angesagt, gleich zwei Feste werden gefeiert: das Mallorca-Festival und die Kölsche Welle. Wo man parken kann, was zu beachten ist und wie man noch mitfeiern kann.

Am Samstag, 4. Juni, findet auf dem Schützenplatz in Dormagen-Mitte das Mallorca-Festival statt. Am Sonntag, 5. Juni, legt die Kölsche Welle auf selbigem Gelände nach. Schon jetzt sind insgesamt rund 2500 Karten verkauft. Veranstalter Marc Pesch fasst die wichtigsten Hinweise für die Besucherinnen und Besucher zusammen.

Obwohl die Veranstaltungen auf dem Schützenplatz stattfinden, stehen dennoch Parkplätze auf dem Gelände zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten müssen dann in der Innenstadt gefunden werden. Auf dem Festival-Gelände gibt es rund 300 Sitzplätze, außerdem Bierzeltgarnituren und Liegestühle. Auf dem Gelände erwarten die Besucher insgesamt fünf Getränkestände und Bars. Wichtig: Bezahlung ist nur in Bar möglich. Pesch weist darauf hin: „Das erste Mal seit 2016 müssen wir die Getränkepreise ein wenig anpassen. Alle Getränke bis auf Mineralwasser kosten nun statt drei Euro in diesem Jahr 3,50 Euro.“ Das Programm startet an beiden Tagen zwischen 16.30 und 17 Uhr, der Einlass ist Samstag ab 15 und Sonntag ab 15.30 Uhr. Das Mitbringen eigener Getränke und Speisen ist nicht gestattet.

Mit Blick auf die Wetterlage gilt: „Bei starkem Gewitter oder Unwetter muss die Veranstaltung unterbrochen werden. Über unsere Socialmedia-Kanäle werden wir sehr zeitnah auch in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Dormagen mitteilen, wann es weitergeht.“

Beide Veranstaltungen sind noch nicht ausverkauft, dennoch weist der Veranstalter darauf hin, dass mit entsprechender Wartezeit am Eingang zu rechnen sei. Wer noch keine Karte hat, bekommt diese bis Samstag zum Vorverkaufspreis auf tickets.marcpesch.de. Am Samstag gibt es eine Tageskasse, hier kosten die Karten jeweils 5 Euro mehr als im Vorverkauf (dort kostet das Mallorca-Festival 19,90 Euro, die Kölsche Welle 24 Euro). Pesch weist auch nochmal darauf hin: „Es gibt aktuell keinerlei Corona-Vorschriften mehr.“

(kiba)